Москва, , 14:22 — REGNUM Набор инструментов необходимо расширить для привлечения длинных денег в экономику. Как передает корреспондент 28 сентября, об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

Максим Решетников Duma.gov.ru

«Для поддержания инвестиционной активности необходимо реализовать также и меры по развитию финансовых рынков. В том числе необходимо расширить набор инструментов для привлечения длинных денег в экономику», — сказал министр.

По его словам, без этого серьезных инвестиций в необходимом объеме реализовать невозможно.

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