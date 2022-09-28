Москва, 28 сентября, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Набор инструментов необходимо расширить для привлечения длинных денег в экономику. Как передает корреспондент 28 сентября, об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

Duma.gov.ru Максим Решетников

«Для поддержания инвестиционной активности необходимо реализовать также и меры по развитию финансовых рынков. В том числе необходимо расширить набор инструментов для привлечения длинных денег в экономику», — сказал министр.

По его словам, без этого серьезных инвестиций в необходимом объеме реализовать невозможно.