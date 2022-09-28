Москва, , 14:22 — REGNUM Суть проведенных референдумов на территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Харьковской областей заключается в том, чтобы де-факто перейти рубикон и сменить всю философию проведения спецоперации и противостояния с Западом, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Сергей Кургинян Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Что значит перейти к этим референдумам? Это значит радикально изменить все по факту, что ранее говорилось по поводу самой философии проводимых действий. Мы теперь говорим, что эти территории будут теперь частью России. И по мне, так это правильно! Но говорилось же нечто другое. Что будет исправлена власть и возникнет новое братство на уровне превращения [бывшей УССР] в такое же дружественное государство, как Белоруссия, скажем. Так ведь говорилось, теперь говорится другое, и это другое имеет необратимый характер. «Теперь-то мы развернёмся, теперь-то мы вмажем, потому что будут стрелять теперь по нашей территории» . Извините, а в Севастополе… они били не по нашей территории? А в пограничных поселках Российской Федерации они бьют не по нашей территории?», — заявил Кургинян.

Он отметил, что бандеровцы и Запад никогда не признают проведенные референдумы, и это было ясно с самого начала, о чем они и заявляли. Значит, единственной крупной задачей референдумов является изменить всю философию спецоперации де-факто и сказать людям, которые этой территории находятся, что Россия необратимо перешла рубикон не на уровне президента России, который перешел его 24 февраля, а на уровне Конституции, всех органов власти и всего российского государства и общества.