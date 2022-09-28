Москва, 28 сентября 2022, 14:22 — REGNUM Суть проведенных референдумов на территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Харьковской областей заключается в том, чтобы де-факто перейти рубикон и сменить всю философию проведения спецоперации и противостояния с Западом, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.
Он отметил, что бандеровцы и Запад никогда не признают проведенные референдумы, и это было ясно с самого начала, о чем они и заявляли. Значит, единственной крупной задачей референдумов является изменить всю философию спецоперации де-факто и сказать людям, которые этой территории находятся, что Россия необратимо перешла рубикон не на уровне президента России, который перешел его 24 февраля, а на уровне Конституции, всех органов власти и всего российского государства и общества.