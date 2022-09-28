Референдумами Россия перешла Рубикон. Мы меняем философию — Кургинян
Москва, 28 сентября, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Суть проведенных референдумов на территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Харьковской областей заключается в том, чтобы де-факто перейти Рубикон и сменить всю философию проведения спецоперации и противостояния с Западом, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.
Он отметил, что бандеровцы и Запад никогда не признают проведенные референдумы, и это было ясно с самого начала, о чем они и заявляли. Значит, единственной крупной задачей референдумов является изменить всю философию спецоперации де-факто и сказать людям, которые на этой территории находятся, что Россия необратимо перешла Рубикон не на уровне президента России, который перешел его 24 февраля, а на уровне Конституции, всех органов власти и всего российского государства и общества.