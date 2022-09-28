Москва, 28 сентября, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Россия может столкнуться с полным запретом на операции с долларами и евро, так что для россиян съездить на отдых в Турцию будет не так просто, как раньше, а наличные рубли и карты «Мир» принимают не все банки и магазины в Анталии, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Значит, теперь Турции придётся создавать свою платёжную систему, альтернативную российской Национальной системе платёжных карт, которая владеет брендом «Мир».

Однако пока неизвестно, будет ли новый «турецкий «Мир» предназначен только для россиян, либо Турция создаст теперь свой аналог китайской системе Union Pay, к которой могут подключаться банки разных стран.

Даже если «турецкий «Мир» заработает уже в ближайшие дни, неясно, с какими трудностями столкнутся российские туристы в Турции, желающие воспользоваться картой новой платёжной системы.

Для обеих стран, как для России, так и для Турции, было бы удобно, чтобы россияне, желающие поехать в Турцию, открывали бы счета в российских банках-партнёрах турецких банков.

Но пока неизвестно, какие российские банки могут быть партнёрами турецких банков в таком проекте, поскольку многие крупные российские банки находятся под санкциями.

То есть пока у россиян есть альтернатива — возить с собой в Турцию наличную валюту, пока операции с наличными долларами и евро физлицам ещё не запрещены», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, детали платёжной системы, которая станет альтернативой российской платёжной системе «Мир», объявит в ближайшие дни правительство Турции.

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