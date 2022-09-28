Тюмень, 28 сентября, 2022, 14:19 — ИА Регнум. В Тюмени и Краснодоне состоялся телемост между учителями. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Информационный центр правительства Тюменской области Телемост между тюменью и Краснодоном

Педагоги гимназии №1 и Краснодонской городской гимназии обсудили историю, которая объединяет образовательные учреждения. Было подписано соглашение о сотрудничестве.

«У нас общая цель в деле воспитания подрастающего поколения. Мы поделимся методическими находками, содержанием обучения детей. Нам интересен и опыт школ Краснодона. Мы будем сотрудничать», — подвёл итоги телемоста директор гимназии №1 Михаил Колосов.

Отмечается, что 29 сентября исполняется 80-лет с момента основания героической подпольной молодежной антифашистской организации «Молодая гвардия». Участники телемоста подчеркнули, что и в Тюменской области, и в Краснодоне чтят память героев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в эти дни в Тюмени проходит всероссийский конкурс «Учитель года России — 2022». Уже названы 15 лауреатов состязания педагогов. Среди них Юлия Бахмутская, учитель истории и обществознания средней школы № 83 города Макеевки (Донецкая Народная Республика) Юлия Бахмутская. Имя «Учителя года России-2022» объявят 5 октября.