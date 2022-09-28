Москва, , 14:19 — REGNUM Государственные банки Турции вынуждены были отказаться от российской платёжной системы «Мир», так как они находится под беспрецедентным давлением США. Об этом 28 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Понятно, что банки и экономоператоры находится под сильнейшим давлением Соединенных Штатов Америки, им угрожают вторичными санациями для банковской системы, это решение, понятно, принято под этим совершенно беспрецедентном давлением, ситуация сложная, и, конечно же, нужно совместно искать пути противодействия этому давлению таким образом, чтобы не наносить вреда нашему сотрудничеству торгово-экономическому и не лишать комфортных условий наших многих миллионов российских туристов, которые ежегодно посещают Турцию», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

При этом 28 сентября стало известно, что государственные банки Турции приняли решение отказаться от сотрудничества с российской платёжной системой «Мир».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данный момент освобождена ещё не вся территория Донецкой Народной Республики (ДНР) и в ходе продолжения специальной военной операции (СВО), как минимум, необходимо освободить её.