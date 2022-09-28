Кабул, 28 сентября, 2022, 14:19 — ИА Регнум. В Афганистане свою работу начала комиссия по жалобам и нарушениям СМИ в составе четырнадцати человек. Об этом говорится в сообщении министерства информации и культуры Афганистане, передаёт TOLO News.

(сс) jarmoluk СМИ

Директор по публикациям министерства информации и культуры сообщил, что на первом рабочем заседании этой комиссии обсуждались проблемы СМИ, освобождение от налогов, предоставление помещений и деятельность средств массовой информации, которые осуществляют деятельность, противоречащую исламским ценностям и национальным интересам.

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Состав комиссии был увеличен с одиннадцати до четырнадцати человек, в дополнение к представителям министерства информации и культуры, министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока, разведки и министерства внутренних дел.

Абдулхак Хаммад, глава отдела публикаций министерства информации и культуры, сказал: »Эта комиссия была создана с целью, чтобы любая проблема СМИ, будь то проблема между самими средствами массовой информации или проблема между СМИ и правительством, или проблема между СМИ и людьми, была решена через эту комиссию».

Отсутствие женщин в составе комиссии усилило обеспокоенность учреждений, поддерживающих СМИ, но в министерстве информации и культуры уверяют, что не исключено, что состав комиссии будет пересмотрен.

«Комиссия должна быть независимой, кроме того, она должна действовать на основе закона о государственных СМИ, а также должна иметь чёткие правила процедуры и принимать решения на основе принципов журналистики», — пояснил Джамиль Вакар, член комиссии.

Организации, поддерживающие СМИ, высоко оценивают работу комиссии и говорят, что она должна беспристрастно продолжать свою работу. Ряд журналистов хотят, чтобы члены комиссии своевременно занимались проблемами журналистов и СМИ и реализовывали закон о средствах массовой информации и закон о доступе к информации.

«Мы с оптимизмом смотрим на начало работы этой комиссии, но, к сожалению, за последний месяц она не принесла журналистам ничего хорошего», — отметил журналист Ислам Бехнуш.

Забихулла Сарвари, другой журналист, сказал: »Это счастливое начало. Мы приветствуем это и надеемся, что эта комиссия расследует все дела СМИ и журналистов в соответствии с законом».

Ряд журналистов хотят, чтобы правительство реализовало закон о СМИ и закон о доступе к информации в дополнение к деятельности комиссии.