Москва, , 14:18 — REGNUM Результатом политики ФРС США, направленной на повышение ставки, станет ослабление курса китайской валюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября заявила заместитель декана по научной работе факультета экономики и бизнеса финуниверситета при правительстве РФ Ирина Меркулина.

Юань Иван Шилов © ИА REGNUM

«Политика ФРС в отношении повышения ставки преследует только интересы США, актуальные в определенный период времени — это может быть урегулирование инфляционных процессов в стране, укрепление доллара или привлечение инвестиционных фондов, — сказала Меркулина. — В первую очередь произойдет снижение цены китайской валюты, а именно ослабление курса юаня к курсу доллара. Также возможно быстрое сокращение валютных резервов Китая, и здесь необходимо вмешательство государства с целью разработки мер для сохранения финансово-экономического состояния страны».

Кроме того, как полагает Меркулина, следует обратить внимание на фондовый рынок Китая, который переживает непростые времени и без повышения процентных ставок ФРС.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, какой рост покажет китайская экономика по итогам 2022 года.

Читайте развитие сюжета: Рост курса доллара свидетельствует о приближении нового кризиса? Прогноз