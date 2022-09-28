Уфа, 28 сентября, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Порядка 70 тысяч штук саженцев сосны с закрытой корневой системой вырастили Учалинские лесоводы в Башкирии. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба регионального правительства.

Пресс-служба правительства Иркутской области Саженец сосны

Сообщается, что сейчас лесоводы Башкирии занимаются высадкой новых деревьев, агротехническим уходом, а также подготовкой почвы под весну 2023 года. При этом особое внимание уделяется лесовосстановлению с помощью посадочного материала с закрытой корневой системой, пояснили в пресс-службе.

«Для обеспечения такого рода посадочным материалом мы построили две теплицы примерно по 220 квадратных метров каждая. На выходе получили почти 70 тысяч штук молодых сосен, часть из которых (это 37 тысяч штук) уже высадили в лесу», — приводит пресс-служба слова директора Учалинского лесхозаУрала Гумурзакова.

Отмечается, что сеянцы с закрытой корневой системой достигают стандартных размеров гораздо быстрее, чем в открытом грунте.

Напомним, что лесовосстановительные работы в Башкирии проводятся в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».