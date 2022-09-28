Лос-Анджелес, США, 28 сентября, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Американского хип-хоп-исполнителя Рика Росса (Уильям Леонард Робертс) раскритиковали в Сети после его просьбы помочь ему найти очки определённой формы. Об этом 28 сентября пишет HipHopDX.

Цитата из клипа на песню Nobody’s Favorite
Рик Росс

В соцсетях Росс обратился к поклонникам с просьбой помочь ему найти солнцезащитные очки «в стиле Дамера» (серийного убийцы из США Джеффри ДамераИА REGNUM). Однако пользователи посчитали пост музыканта неуместным, так как Рик Росс якобы «восхваляет» им маньяка. После волны негативных комментариев исполнитель удалил публикацию.

ИА REGNUM напоминает, что Джеффри Дамер был приговорён к 15 пожизненным срокам в 1992 году после того, как убил 17 юношей и мужчин в период между 1978 и 1991 годами. В 1994 году он был забит до смерти другим заключённым.