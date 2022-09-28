Лос-Анджелес, США, 28 сентября, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Американского хип-хоп-исполнителя Рика Росса (Уильям Леонард Робертс) раскритиковали в Сети после его просьбы помочь ему найти очки определённой формы. Об этом 28 сентября пишет HipHopDX.

Цитата из клипа на песню Nobody’s Favorite Рик Росс

В соцсетях Росс обратился к поклонникам с просьбой помочь ему найти солнцезащитные очки «в стиле Дамера» (серийного убийцы из США Джеффри Дамера — ИА REGNUM). Однако пользователи посчитали пост музыканта неуместным, так как Рик Росс якобы «восхваляет» им маньяка. После волны негативных комментариев исполнитель удалил публикацию.

ИА REGNUM напоминает, что Джеффри Дамер был приговорён к 15 пожизненным срокам в 1992 году после того, как убил 17 юношей и мужчин в период между 1978 и 1991 годами. В 1994 году он был забит до смерти другим заключённым.