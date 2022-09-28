Тбилиси, , 14:16 — REGNUM Самая крупная в Грузии оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) разработала проект, который вводит специальный сбор для каждого гражданина России, который въезжает на территорию республики. Об этом 28 сентября объявил журналистам депутат от ЕНД Леван Бежашвили.

Грузинские лари National Bank of Georgia)

«Данный законопроект предусматривает обязанность граждан РФ платить «оккупационный взнос» при въезде на территорию Грузии», — сказал Бежашвили.

Он сообщил, что предлагается собирать по 1 тыс. лари (около 20 тыс. рублей) с каждого. По мнению депутата, это не только позволит пополнять бюджет, но и будет официальным заявлением заплативших, что независимые Абхазия и Южная Осетия являются «оккупированными территориями».

«Этот взнос станет сдерживающим фактором. Если они не захотят это признавать и платить деньги, то могут, конечно, не делать этого, но и попасть в Грузию у них не получится», — заявил политик.

Стоит отметить, что ряд оппозиционных политиков Грузии с начала Россией спецоперации по денацификации б. УССР под разными предлогами требуют запретить въезжать российским гражданам. После объявленной в РФ мобилизации и роста потока желающих въехать в Грузию многие стали говорить об угрозе национальным интересам республики и призвал закрыть границу.

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