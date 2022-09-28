Реж, Свердловская область, 28 сентября, 2022, 14:58 — ИА Регнум. В Реже Свердловской области вынесен приговор по резонансному делу о гибели 44 человек от суррогатного алкоголя. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Режевского городского суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Одного из фигурантов дела суд признал виновным в производстве, хранении, перевозке либо сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Уральца приговорили к пяти годам лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, массовое отравление алкоголем произошло в Екатеринбурге в октябре 2021 года. Тогда суррогатным алкоголем отравился 51 человек, 44 из них погибли. Фигурантами дела стали семь человек.