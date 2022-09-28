Париж, , 14:13 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что Европейский союз отказывается от любого пути к мирному урегулированию ситуации на бывшей территории УССР. Об этом Марин Ле Пен написала в Twitter.

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«Мы больше не слышим о мире, мы больше не слышим ничего, кроме военных действий, и это чрезвычайно тревожная перспектива. Евросоюз привержен желанию отказаться от любого пути к мирному урегулированию конфликта», — написала Марин Ле Пен в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция намерена использовать только обычные и уже известные способы приема иностранцев и беженцев.

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