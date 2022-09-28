Южно-Сахалинск, 28 сентября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Мобилизованного на Сахалине для участия в спецоперации в защиту Донбасса Андрея Савченко отправили в воинскую часть в Приморье для прохождения подготовки. Он не успел сыграть свадьбу с Ольгой Скляровой. Молодые люди копили деньги на торжество и не успели расписаться. Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко связался по телефону с главой Приморья Олегом Кожемяко и попросил помочь в организации бракосочетания на территории воинской части.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

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«Я обратился к губернатору Приморского края Олегу Николаевичу Кожемяко, как к моему коллеге, с просьбой помочь молодым людям организовать бракосочетание на территории воинской части. Знаю, что для них это очень важно», — написал Лимаренко в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине к обустройству мест временного размещения мобилизованных для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса подключат гражданские строительные компании.