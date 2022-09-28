Москва, , 14:12 — REGNUM Реальные доходы населения России начнут восстанавливаться, а безработица сохранится на низком уровне. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября, об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

Максим Решетников Zampolit.com

«Реальные денежные доходы населения должны восстановиться уже в следующем году за счет роста реальных заработных плат, предпринимательских доходов, индексации социальных выплат, ну и, конечно, за счет замедления инфляции. Безработица в течение всех трех лет сохранится на низких уровнях», — сказал министр.

Также, по его словам, в 2023 году экономика страны будет постепенно восстанавливаться, а в 2024 году выйдет на устойчивый рост в 2,6%.

«Основой роста будет рост промышленного производства, ориентированного на внутренний спрос, сельского хозяйства, строительства, сферы услуг», — добавил Решетников.

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