Москва, 28 сентября, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Референдумы о вхождении в состав России «континентальных» регионов б. УССР уничтожают важнейший ресурс антирусской политики Запада — инерцию самой России в отношении советских административных границ, проведённых по псевдоэтническому принципу, заявил корреспонденту ИА REGNUM историк и писатель Дометий Завольский.

Администрация Томской области Референдум в ЛНР

«Пресловутый Збигнев Бжезинский не без гордости вспоминал, как доносил до несведущих студентов истину, что среди «русских», то есть советских граждан, русских только половина, а значит, СССР можно расчленить.

Действительно, активная деятельность Бжезинского пришлась на период 60-80-х, когда процент русского населения СССР стал быстро сокращаться к злорадству американских стратегов. Примечательно, что известного советского демографа Бориса Урланиса, пытавшегося обратить внимание советского общества на эту проблему, западная печать оперативно обвинила в «расизме».

Хотя Урланис деликатно указывал, что демографический упадок начинает грозить не только русским, но в целом советским славянам и прибалтам, а демографический взрыв у ряда азиатских народов СССР отнюдь не благотворен для их собственного развития.

Однако ещё более табуированным в СССР был вопрос о целесообразности разделения русских границами союзных республик и неуклонного «выписывания из русских» населения УССР и БССР.

В конечном счёте, межнациональные конфликты на Кавказе и в Средней Азии, сепаратистская позиция Прибалтики, Закавказья и Молдавии оказались лишь фоном, на котором СССР был расчленён в ходе сепаратистского ползучего переворота в УССР и сговора руководителей славянских республик о ликвидации союзного центра.

Уязвимым местом б. УССР была проблема Крыма, переданного ей с нарушением даже советских законов, и Севастополя, по замечанию Александра Солженицына, попросту аннексированного.

Однако постановка даже этих вопросов, не говоря о поддержке объединительных тенденций на русской основе, сдерживалась постсоветским восприятием бывшей союзной республики как данности.

Эта правовая и психологическая инерция России вполне устраивала Запад, и после 2014 г. несомненно стремившийся продлить её не только прямым шантажом, но и всеми негласными средствами, в то же время готовя б. УССР к антироссийской кампании, в пределе нацеленной на окончательное решение вопроса о постсоветской РФ.

Надежды на продолжение этой стратегии теперь разрушаются Россией, декларирующей, что она больше не намерена терять время и людей в экспериментах с буферными территориями и готова принимать освобождаемые в ходе СВО субъекты б. УССР как свои. При этом опыт многонационального Крыма уже дал этой новой России пример иного обеспечения прав этносов, нежели провозглашение национальных автономий.

А террористическая политика киевского режима, хоть и удерживая в лояльности население, остающееся под её колпаком, отвращает оказавшихся вовне от самой идеи химерического антироссийского проекта.

Референдумы о присоединении к РФ, намерение строить культурную жизнь в новых субъектах по крымскому образцу стали победой России над инерцией советской национальной политики, в проблеме б. УССР давно складывавшейся с силами дезинтеграции и дерусификации. Фактически это победа над табу, на которых строилась западная антирусская стратегия», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в освобождённых Запорожской и Херсонской областях опубликовали первые результаты референдумов о воссоединении с Россией.

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