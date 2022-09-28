Саратов, 28 сентября, 2022, 14:14 — ИА Регнум. На трассе в Саратовской области 28 сентября пострадали пять человек, из них двое детей. Сообщает об этом министр здравоохранения региона Олег Костин.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла в районе села Широкий Буерак Саратовского района. В результате ДТП пострадали пять человек, четверых госпитализировали, в том числе двоих детей. Одного ребенка с открытой черепно-мозговой травмой доставили в реанимацию.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM передавало, днем 27 сентября около на 138-м км трассы «Сызрань — Саратов — Волгоград» произошло ДТП с участием автомобилей Lexus и Nissan. В результате аварии травмированы двое детей в возрасте 11 и 13 лет.

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