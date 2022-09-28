Москва, , 14:10 — REGNUM Бывшего директора футбольной академии «Чертаново» Николая Ларина приговорили к лишению свободы на три года. Об этом 28 сентября сообщили в Замоскворецком суде Москвы.

Отмечается, что Ларин признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года в исправительной колонии общего режима.

Также суд взыскал с Ларина штраф на сумму20 211 000 руб. Еще 16 млн рублей он ранее возместил добровольно.

Защита заявила о несогласии с назначением реального наказания и намерении обжаловать приговор.

Напомним, Ларина обвиняли в мошенничестве. По версии следствия, он намеренно завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование. Сам функционер заявлял, что обвинения в его адрес несправедливы.