Чебоксары, 28 сентября, 2022, 14:10 — ИА Регнум. В рамках дела о банкротстве АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» опубликованы сведения о смете предстоящих затрат на мероприятия конкурсного производства. За три месяца траты могут составить 8,1 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Речь идёт о текущих расходах на проведение мероприятий конкурсного производства в отношении «Чувашкредитпромбанка» с 1 октября по 31 декабря 2022 года. Как следует из документа, общие траты могут составить 8153,9 тыс. рублей, в том числе на содержание аппарата предлагается направить 4 004,2 тыс. рублей, на административно-хозяйственные нужды — 4 149,7 тыс. рублей.

В структуре расходов значительную часть составят зарплата и компенсация работникам, траты на служебные командировки — 3 143 тыс. рублей. Также существенные средства предусмотрены на сопровождение программного обеспечения, работу с активами банка (1 348,1 тыс. рублей), содержание зданий, аренду помещений и транспортных средств (1 029,1 тыс. рублей).

Напомним, АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» признано банкротом в феврале 2020 года, в настоящее время идёт конкурсное производство. Конкурсным управляющим является государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Как сообщало ИА REGNUM , в июле 2022 года срок конкурсного производства в отношении банка продлён на шесть месяцев. Судебное заседание по рассмотрению отчёта конкурсного управляющего назначено на 15 февраля 2023 года.