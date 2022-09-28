Текущие расходы по делу чувашского банка-банкрота оценили в 8,1 млн рублей
Чебоксары, 28 сентября, 2022, 14:10 — ИА Регнум. В рамках дела о банкротстве АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» опубликованы сведения о смете предстоящих затрат на мероприятия конкурсного производства. За три месяца траты могут составить 8,1 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Речь идёт о текущих расходах на проведение мероприятий конкурсного производства в отношении «Чувашкредитпромбанка» с 1 октября по 31 декабря 2022 года. Как следует из документа, общие траты могут составить 8153,9 тыс. рублей, в том числе на содержание аппарата предлагается направить 4 004,2 тыс. рублей, на административно-хозяйственные нужды — 4 149,7 тыс. рублей.
В структуре расходов значительную часть составят зарплата и компенсация работникам, траты на служебные командировки — 3 143 тыс. рублей. Также существенные средства предусмотрены на сопровождение программного обеспечения, работу с активами банка (1 348,1 тыс. рублей), содержание зданий, аренду помещений и транспортных средств (1 029,1 тыс. рублей).
Напомним, АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» признано банкротом в феврале 2020 года, в настоящее время идёт конкурсное производство. Конкурсным управляющим является государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».
Как сообщало ИА REGNUM , в июле 2022 года срок конкурсного производства в отношении банка продлён на шесть месяцев. Судебное заседание по рассмотрению отчёта конкурсного управляющего назначено на 15 февраля 2023 года.