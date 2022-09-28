Ярославль, 28 сентября, 2022, 14:25 — ИА Регнум. В Ярославле сироты будут получать жильё по сертификатам. В 2022 году около 90 человек смогут воспользоваться услугой. Об это сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Квартира

Раньше сироты могли получить квартиру в пользование по договору социального найма и только через 5 лет — в собственность.

Вариант с сертификатами даёт больше возможностей. Так сироты сами смогут выбирать для себя жильё. Минимальная цена сертификата — 2 миллиона 227 тысяч рублей, плюсом к ней можно будет добавить как собственные, так и заёмные средства, а также использовать материнский капитал.