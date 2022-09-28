Большой Камень, Приморский край, 28 сентября, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Жители Большого Камня в Приморском крае не остаются в стороне и приносят гуманитарную помощь призывникам, сообщили в местной горадминистрации.

ИА REGNUM Гуманитарная помощь

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«Кто-то принёс консервы, кто-то — воду, печенье, лекарства. Волонтёры с утра до вечера сортируют продукты и медикаменты, чтобы вручить каждому мобилизованному мужчине. В помощи участвуют общественные организации, предприниматели и просто неравнодушные люди. Каждый из вас может принять участие в благом деле — формировании провизии добровольцам и призывникам!

Необходимы сушки, галеты, тушёнка, каши в металлических банках, сухпайки, чай и кофе в разовых упаковках, сублимированная лапша, сгущёнка, носки. Продукты можно оставить на вахте Центра культуры. Принимается любая помощь.

Горожане в очередной раз доказывают какая большая у них душа, как они могут в любой жизненной ситуации объединиться и помочь. Спасибо всем и каждому», — сказали в мэрии Большого Камня.

Как сообщало ИА REGNUM, в Комсомольске-на-Амуре клуб рукоделия для пожилых людей «Волшебный лоскуток» запустил акцию по вязанию носков для участников спецоперации. Женщины готовы обучить вязанию всех желающих.