Вашингтон, 28 сентября 2022, 14:07 — REGNUM Поражение Демократической партии на грядущих в ноябре промежуточных выборах в США больше не является неизбежностью из-за остроты темы ограничения права на аборт в стране, считает популярный ведущий и политический комментатор Билл Мар, сообщает The Hill.
Демократы, которые в настоящее время имеют большинство в Сенате и палате представителей, пытаются не дать Республиканской партии добиться электоральных успехов в ноябре. Исторические тенденции показывают, что партия президента почти всегда теряет места на промежуточных выборах.