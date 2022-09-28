Вашингтон, 28 сентября, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Поражение Демократической партии на грядущих в ноябре промежуточных выборах в США больше не является неизбежностью из-за остроты темы ограничения права на аборт в стране, считает популярный ведущий и политический комментатор Билл Мар, сообщает The Hill.

Angela George Билл Мар

«Все действительно изменилось», — отметил Мар.

«Республиканцы по части абортов купили себя порося », — добавил он.

По словам телеведущего, республиканцы на протяжении 50 лет пытались это сделать, а теперь кандидаты от республиканцев даже не хотят, чтобы их спрашивали на эту тему.

Демократы, которые в настоящее время имеют большинство в Сенате и палате представителей, пытаются не дать Республиканской партии добиться электоральных успехов в ноябре. Исторические тенденции показывают, что партия президента почти всегда теряет места на промежуточных выборах.