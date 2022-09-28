Челябинск, 28 сентября, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Жители Челябинской области с 21 сентября задали на федеральную горячую линию более 6 тыс. вопросов, касающихся частичной мобилизации. Об этом сообщает телеграм-канал администрации Челябинска.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО. Частичная мобилизация

Граждане звонили по номеру 122. За неделю специалисты ответили на 6142 звонка. Вопросы касались явки военкомат по звонку, мобилизации женщин, денежного содержания мобилизованных и т.д.

Как сообщало ИА REGNUM, мобилизация началась 21 сентября.