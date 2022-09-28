* запрещённая в России организация

Кандагар, Афганистан, , 14:07 — REGNUM Один талиб (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убит и ещё один ранен в результате нападения неизвестных боевиков на лагерь радикалов в районе «Чавке Мадад» города Кандагара в Афганистане.

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

Источник в службе безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кандагаре сообщил «8 Собх», что этот инцидент произошёл поздно вечером 27 сентября, в районе «Чавке Мадад», на границе между 4-м и 14-м округами безопасности Кандагара.

Собеседник добавляет, что раненый талиб (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был доставлен в госпиталь «Мирвайс», а неизвестным боевикам удалось скрыться из этого района.

В свою очередь, Национальный фронт независимости Афганистана объявил, что его бойцы атаковали патрульную машину талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе «Чавке Мадад» и убили шестерых талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в результате 25-минутного боя.

В бюллетене фронта говорится, что нападавшие не пострадали и укрылись в своём убежище.

В последнее время участились нападения Национального фронта независимости Афганистана на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в административном центре и уездах провинции Кандагар.