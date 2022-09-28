Ижевск, , 14:06 — REGNUM Во всех школах Ижевска, для которых есть требование по наличию охраны от ЧОП (частых охранных предприятий), эта мера выполняется. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев в эфире радио «Адам».

Охрана стадиона Дарья Драй © ИА REGNUM

«По состоянию на 1 сентября 235 муниципальных образовательных учреждений находятся под охраной частных охранных предприятий», — заверил мэр.

Кроме того, во всех школах в круглосуточном режиме работает тревожная кнопка Росгвардии. Все образовательные учреждения полностью обеспечены системами круглосуточного видеонаблюдения, оповещения и эвакуации.

Причем еще год назад меры по охране школ осуществлялись по решению родительского комитета и за счет средств родителей школьников.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция усилила меры безопасности после нападения на школу №88 в Ижевске. Росгвардия в усиленном режиме патрулирует образовательные учреждения и прилегающие к ним территории. С работниками охранных предприятий проводят дополнительный инструктаж, проверяется работоспособность охранной сигнализации и кнопок вызова экстренных служб.

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