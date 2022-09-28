Москва, 28 сентября, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Отступление под Харьковом российских войск не было санкционировано властью, но стало следствием сговора определенных непорядочных военных в корыстных интересах или по глупости, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Поддерживаю ли я меры, озвученные президентом и министром обороны? Полностью поддерживаю. В том смысле, что эти меры необходимы. И даже сейчас не буду говорить, что их надо было применять раньше. Конечно, надо было. Надо было до начала спецоперации все эти гайки завинчивать и готовиться к тяжелому конфликту. Но господствовала принципиально другая концепция, согласно которой наша армия представляет не вот эту смесь героических мужественных людей с криминальным клоповником, а нечто абсолютно идеальное, непобедимое, легендарное, лучшее в мире», — заявил Кургинян.

По его словам, этому способствовали славословия людей, которые корыстно или по глупости это осуществляли. И именно поэтому данная концепция возобладала со всеми ее издержками. И даже после того, как стало ясно, что данная концепция ложная, у этой логики жизни осталась инерция, которая продолжала сохраняться. И только очень крупное событие вроде того, что произошло под Харьковом, заставило систему задуматься над правильностью выбранной концепции окончательно и поставить восклицательные знаки.

«Были ли они поставлены? Да, они были поставлены. Имело ли место, болтались там всякие то ли провокаторы, то ли истерики «измена наверху» и черт знает что. Но мы же видим, что нет. И было ясно, что этого нет. Имело ли место «величие [бандеровской] армии блистательной, по отношению к которой мы грязь…»? Это полная брехня мерзкая. Имело место другое. Имело место сегментарное начинающееся разложение определенных фракций внутри совокупного военного контингента», — добавил политолог.

Он отметил, что в рамках неких сговоров среди военного контингента, иногда на этнической основе, иногда на криминальной, часть наших войск отошли под Харьковом, оголив те части, которые остались воевать. Но при этом те самые замечательные части, что остались воевать, оказались лишены подвоза вооружений в ситуации окружения со стороны киевской хунты. И в этой ситуации они могли либо погибнуть, либо оказаться в плену.

«Поэтому она [часть порядочных военных] начинает пробивать себе коридор на уход, что и делали в том числе отдельные подразделения Росгвардии и другие представители вот этого [порядочного] сегмента, которые сражались героически, положили очень много противников, но которые были вынуждены в силу такого рода вещей отступать», — заметил эксперт.

Кроме того, он подчернил, что реакции системы на это все были запоздалые в связи с тем, что она боялась сказать, что на самом деле произошло, но ненулевые. Одновременно с этим начались «песни» про то, что просто таким образом мы отманеврировали и перешли на другой берег реки Оскол и заняли там блистательную оборону.

«Это было наглое вранье и запоздалое. Потому что сначала просто боялись все это назвать. Потом определенные представители такого «мудрого прагматичного» военного направления начали говорить, что уж там впереди зима, зачем пространство по другую сторону Днепра, надо оптимизировать все, отдать огромный кусок на юге и залечь за водную преграду. Это было остановлено, пресечено. И, как я понимаю, реакции последовали с самого высокого уровня. Ситуация еще раз изменилась», — подытожил политолог.