Санкт-Петербург, , 14:22 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга дополнительно проработают вопрос обеспечения безопасности в образовательных учреждениях. Об этом 28 сентября заявил спикер городского парламента Александр Бельский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

После трагедии в Ижевске, которая унесла жизни 17 человек (11 из них дети), вопрос обеспечения безопасности несовершеннолетних в образовательных учреждениях стал актуальным для многих регионов России. Обсудить его готовы и в Петербурге.

«Мы с коллегами уже готовим, депутаты занимаются. Алексей Анатольевич Долматов достаточно серьёзно проработал этот вопрос, сейчас мы будем обсуждать это тоже на комиссиях. Конечно, абсолютно правовые (меры)», — сообщил Бельский.

Он добавил, что во многих школах охрана не соответствует стандартам, чтобы не допускать людей, которые несут угрозу жизни и здоровью детей. Спикер Заксобрания считает, что меры по недопущению повторения таких трагедий нужно проработать на федеральном уровне.

По мнению Бельского, работа должна быть системной. То есть помимо того, что нужно принять меры по изменению охраны на местах, необходимо выявлять лиц, которые склонны к совершению подобных преступлений. В частности, осуществлять мониторинг социальных сетей.

Отметим, что заседание Заксобрания Петербурга 28 сентября началось с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Ижевске.

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