Донецк, 28 сентября, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли Куйбышевский район Донецка, а также населённые пункты Зайцево и Яковлевка. Об этом 28 сентября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что обстрел Зайцево со стороны ВСУ был зафиксирован в 13:45 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Кроме того, уточняется, что в 13:47 бандеровцы выпустили три снаряда калибра 152 мм по Куйбышевскому району Донецка, а в 13:50 — четыре снаряда калибром 152 мм пять по Яковлевке.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России сообщили, что за время проведения спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР российскими военными было уничтожено в общей сложности 5143 танка и других бронированных боевых машин киевских боевиков.