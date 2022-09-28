Анадырь, , 21:11 — REGNUM Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» опубликовала «Национальный экологический рейтинг» регионов России. Чукотка заняла первое место в Дальневосточном федеральном округе и шестое место в России в рейтинге, поднявшись по итогам лета 2022 года на одну позицию вверх. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщает пресс-служба правительства Чукотки. Пятёрка лидеров — Тамбовская и Белогородская области, Алтай, Курская область, Москва.

Чукотка Minvr.gov.ru

Чукотка стабильно преодолела пожароопасный сезон, где количество лесных пожаров относительно прошлого года снизилось на 65%, а площадь пройденная огнём — на 72%. Помимо этого, на территории округа проходит уборка территорий от накопленного за советское время металлолома и другого мусора, а также реализуются мероприятия в рамках проекта «Чистая Арктика». Кроме того, Чукотка занимает лидирующие позиции среди регионов России по внедрению и использованию систем возобновляемых источников энергии. Ожидается, что к 2031 году на Чукотке долю «чистой» энергии доведут до 70% за счёт ввода в эксплуатацию четырёх модернизированных плавучих атомных энергоблоков.

«Чукотский АО — на 100% арктический регион. Соответственно, экосистема у нас достаточно хрупкая, требующая очень бережного отношения для своего сохранения. Это касается и лесов, на защиту которых от лесных пожаров в этом году были выделены дополнительные федеральные средства. Это и неизменно учитывается во всех реализуемых инвестпроектах«, — рассказал Алексей Яковлев, начальник департамента природных ресурсов и экологии Чукотки.

Чиновник отметил, что регион ведет «работу по устранению объектов накопленного вреда окружающей среде». Так, «в 2021 году собрали с участием эковолонтеров порядка 500 тонн металлолома».

Отмечается, что «Зелёный патруль» публикует «Национальный экологический рейтинг» с 2007 года, а по итогам каждого сезона с 2008 года. Рейтинг составляется на основе событий в сфере экологии, прошедших в регионах в период с 1 июня по 31 августа. А позиции субъектов в рейтинге рассчитываются исходя из показателей природоохранного, промышленно-экологического и социально-экологического индекса.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке Ассоциацией развития возобновляемой энергетики был представлен рейтинг, где Чукотка стала победителем в номинации «Лидер ветроэнергетики» и заняла 5 место в общем рейтинге среди 15-ти регионов по совокупности показателей.

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