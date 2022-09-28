Вашингтон, , 14:04 — REGNUM Американская актриса Лана Паррия («Однажды в сказке») примет участие в съёмках фильма Atlas режиссёра Брэда Пейтона. Об этом сообщает издание Deadline.

Лана Паррия Цитата из видеоинтервью

Лента расскажет о героине по имени Атлас, решившей противостоять искусственному интеллекту в далёком будущем. Помимо Паррии, в проекте сыграют Дженнифер Лопес и Симу Лю («Шан-Чи и легенда десяти колец»). Дата премьеры Atlas в настоящий момент неизвестна.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Конни Нильсен («Гладиатор») исполнит главную роль в фильме «Следуй за мной». Вместе с Нильсен в картине сыграют Сэмюэл К. Хант («Полиция Чикаго») и Стеф Доусон («Голодные игры»), а в качестве режиссёра выступит Сири Роднес («Шетланд»).

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