Вашингтон, 28 сентября, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Американская актриса Лана Паррия («Однажды в сказке») примет участие в съёмках фильма Atlas режиссёра Брэда Пейтона. Об этом сообщает издание Deadline.

Цитата из видеоинтервью Лана Паррия

Лента расскажет о героине по имени Атлас, решившей противостоять искусственному интеллекту в далёком будущем. Помимо Паррии, в проекте сыграют Дженнифер Лопес и Симу Лю («Шан-Чи и легенда десяти колец»). Дата премьеры Atlas в настоящий момент неизвестна.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Конни Нильсен («Гладиатор») исполнит главную роль в фильме «Следуй за мной». Вместе с Нильсен в картине сыграют Сэмюэл К. Хант («Полиция Чикаго») и Стеф Доусон («Голодные игры»), а в качестве режиссёра выступит Сири Роднес («Шетланд»).