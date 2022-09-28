Уфа, 28 сентября, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Пять млн тонн зерновых культур намерены собрать аграрии в Башкирии. Об этом 28 сентября сообщил заместитель премьер-министра правительства Башкирии — министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов в прямом эфире программы «Салям» на телеканале БСТ.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайская пшеница

Он сообщил, что сбор зерновых культур в Башкирии вплотную приблизился к отметке в пять млн тонн, при этом сельхозпроизводители убрали 96% всех площадей.

Чиновник отметил, что жатва идет тяжело, урожай богатый, завершить обмолот мешают дожди.

«За отметку в пять миллионов тонн перевалим. Параллельно ведем уборку масличных культур и сахарной свеклы», — сообщил Фазрахманов.

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