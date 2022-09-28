Москва, 28 сентября, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Бизнес высоко оценил введенный мораторий на проверки. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября, об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Ретешников в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

Kremlin.ru Максим Решетников

По его словам, в 2022 году с марта по сентябрь проверок прошло почти в 3,5 раза меньше, чем за тот же период 2021 года.

«Впервые профилактических визитов оказалось больше, чем проверок. Будем дальше снижать избыточный контроль уже за счет развития рискоориентированного подхода, когда частота контроля напрямую зависит от степени риска объектов», — сказал министр.

По его словам, за последний год всем объектам в стране были присвоены категории риска.

«Две трети из них, а это как правило объекты, которые принадлежат малому и среднему бизнесу, отнесены к категориям низкого риска, то есть планово их не будут проверять совсем», — сказал Решетников.