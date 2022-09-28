Липецк, 28 сентября, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Завод по производству легковых электромобилей открылся в Краснинском районе Липецкой области 28 сентября. Кадрами с открытия предприятия в телеграм-канале поделился губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Телеграм-канал Игоря Артамонова Завод электромобилей в Липецкой области

«Это крупный и значимый проект, реализацию которого Минпромторг России доверил Липецкой области. Да, мы открываем завод в непростое время. Но это говорит о том, что даже на фоне санкций и некоторых трудностей развитие экономики, а вместе с тем и импортозамещение идет уверенными темпами», — написал Артамонов.

Как сообщало ИА REGNUM, проект по выпуску электромобилей в Липецкой области реализует компания «Моторинвест». Общий объём инвестиций в производство составляет 13 млрд рублей, завод даст региону 1,9 тысячи рабочих мест. Отметим, что, по предварительным данным, стоимость липецких электромобилей у дилеров будет начинаться от 3 млн рублей.