Якутск, 28 сентября, 2022, 14:00 — ИА Регнум. В Якутии в пункте временного размещения мобилизованных для участия в спецоперации в защиту Донбасса работают врачи. Военнослужащим оказывают необходимую медицинскую помощь, врачебные консультации, можно пройти медобследование. Об этом на брифинге рассказала уполномоченный по правам человека в республике Сардана Гурьева.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО. Частичная мобилизация

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Гурьева лично посетила пункт 28 сентября. А на 29 сентября запланирована поездка на место дислокации мобилизованных совместно с военным прокурором Якутии.

За сутки в координационный центр по вопросам мобилизации от жителей Якутии поступило более 50 обращений. В основном людей интересуют вопросы по условиям предоставления отсрочки и отдельным случаям призыва граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине к обустройству мест временного размещения мобилизованных для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса подключат гражданские строительные компании.