Москва, 28 сентября, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, заявил 28 сентября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет, встречи с Путиным никакой не запланировано», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что планируемый визит Гросси в Россию готовится по каналам Министерства иностранных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на полях 66-й ежегодной сессии Генеральной конференции агентства заявил о планах посетить Россию и Киев на этой неделе.

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