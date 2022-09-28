Нальчик, , 13:58 — REGNUM Казбек Коков выразил уверенность в том, что жизнь в регионах б. УССР после такого мощного результата на референдуме по вопросу о воссоединении с Россией изменится в лучшую сторону. Он также заверил жителей ряда районов Херсонской области, которые стали побратимами Кабардино-Балкарии, в продолжении оказания им помощи.

Казбек Коков Glava.kbr.ru

«Безмерно рад за наших побратимов — жителей Скадовского, Каланчакского и Голопристанского районов Херсонской области. Теперь мы станем ещё ближе. Уверен, под крылом могучей России жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей обретут мир и уверенность в завтрашнем дне, в безопасном, достойном будущем своих детей», — написал Коков в своем телеграм-канале.

Глава Кабардино-Балкарии также заявил о гордости, которую испытывают жители региона в связи с тем, что бойцы из республики внесли свой огромный вклад в освобождение территории б. УССР от киевского режима.

«Мы гордимся своей сопричастностью приближению этого события. Сотни верных сынов Кабардино-Балкарии — участников специальной военной операции внесли свою лепту в безопасное проведение референдумов, и продолжают сегодня доблестно сражаться на передовой, защищая суверенитет, безопасность и территориальную целостность России», — написал Коков.

Напомним, на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей с 23 по 27 сентября проходил референдум по вопросу о воссоединении с Россией. Большинство жителей этих территорий проголосовали «за».