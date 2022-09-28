Нальчик, 28 сентября 2022, 13:58 — REGNUM Казбек Коков выразил уверенность в том, что жизнь в регионах б. УССР после такого мощного результата на референдуме по вопросу о воссоединении с Россией изменится в лучшую сторону. Он также заверил жителей ряда районов Херсонской области, которые стали побратимами Кабардино-Балкарии, в продолжении оказания им помощи.
Глава Кабардино-Балкарии также заявил о гордости, которую испытывают жители региона в связи с тем, что бойцы из республики внесли свой огромный вклад в освобождение территории б. УССР от киевского режима.
Напомним, на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей с 23 по 27 сентября проходил референдум по вопросу о воссоединении с Россией. Большинство жителей этих территорий проголосовали «за».