Москва, 28 сентября, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Воссоединение России, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей потребует изменений в Конституцию России, отметил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Дарья Драй ИА REGNUM Андрей Клишас

Следите за развитием событий в трансляции: «Итоги референдумов в Донбассе и на освобождённых территориях — все новости»

«В случае принятия в состав России новых субъектов Федерации необходимо будет включить в ст. 65 Конституции соответствующие изменения, отражающие новый субъектный состав Российской Федерации», — отметил Клишас в телеграм-канале.

Указанные изменения вносятся в ст. 65 Конституции на основании принятых федеральных конституционных законов указом президента России, уточнил сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области высказались на референдумах за воссоединение с Россией. Госдума может обсудить соглашения и законы 3 октября, Совфед — 4 октября.