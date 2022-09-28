Москва, , 13:56 — REGNUM За время проведения спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР российскими военными было уничтожено в общей сложности 5143 танка и других бронированных боевых машин киевских боевиков. Об этом 28 сентября говорится в сводке Минобороны России.

Сгоревшая военная техника ВСУ Eot.su

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 305 самолетов, 155 вертолетов, 2099 беспилотных летательных аппаратов, 377 зенитных ракетных комплексов, 5143 танка и других боевых бронированных машин», — указывается в сообщении.

Кроме этого отмечается, что также российскими военными за время спецоперации были уничтожены: 851 реактивная система залпового огня, 3433 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5963 единицы специальной военной автомобильной техники

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России сообщили, что попытка наступления киевских боевиков на город Красный Лиман в Донецкой Народной Республике (ДНР) провалилась, бандеровцы потеряли более 70 человек убитыми.