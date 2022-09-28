Вашингтон, 28 сентября, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Представительство международной организации Save the Children в Афганистане заявило, что в этом году 97% жителей страны рискуют оказаться за чертой бедности. Об этом сообщает газета «8 Собх».

8am. af Голод в Афганистане

«24,4 миллиона афганских граждан, включая 13 миллионов детей, нуждаются в гуманитарной помощи», — отметили в организации.

В августовском отчёте представительства говорится, что в период с июня по ноябрь 2022 года 18,9 миллиона человек столкнулись или столкнуться с чрезвычайной ситуацией, связанной с отсутствием продовольственной безопасности. Согласно этому отчёту, 1,1 миллиона детей в возрасте до пяти лет страдают от острого недоедания.

«В 2021 году около семи миллионов человек были перемещены внутри страны», — отмечено в документе.

Согласно отчёту, восемь миллионов детей в Афганистане нуждаются в поддержке для доступа к образованию, а также, если зарплата учителей не будет выплачиваться, а ужасающий уровень бедности сохранится, 10 миллионов детей рискуют бросить школу.

По данным представительства Save the Children, число детей, нуждающихся в психологической поддержке, составляет 4,5 миллиона человек.

Экономическое, социальное и психологическое положение афганского народа ухудшилось после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан.

Несмотря на то, что международное сообщество еженедельно направляет гуманитарную помощи в Афганистан, люди жалуются на её непоступление от властей «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).