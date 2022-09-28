Париж, , 13:55 — REGNUM Министр, отвечающий за государственные счета Франции, Габриэль Атталь заявил, что пенсионная реформа необходима в стратегии государственных финансов, передает BFM TV.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

Министр счел необходимым увеличить «объем работы в стране для финансирования основных приоритетов».

Правительство откладывает сокращение государственных расходов. В своем бюджете на 2023 год исполнительная власть рассчитывает на дефицит в размере 5% в 2022 году, как и в 2023 году. Однако к 2027 году ожидается возврат к уровню ниже 3% ВВП. Для достижения этой цели Эммануэль Макрон, среди прочего, делает ставку на структурные реформы, в том числе пенсионную.

Эта реформа «необходима в стратегии государственных финансов», признал Габриэль Атталь.

«Не только с точки зрения прямых бюджетных выгод, которые приносит эта реформа, — они оцениваются в 8 миллиардов евро к 2027 году, — но и с точки зрения экономической активности в нашей стране», — продолжил министр-делегат, отвечающий за государственные счета.

Пенсионная реформа, если будет принята во Франции, вступит в силу летом 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, из порта Марселя во Франции выйдет корабль с 1000 тоннами помощи на борту для киевского режима.

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