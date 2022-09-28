Кострома, 28 сентября, 2022, 14:09 — ИА Регнум. В Костромское областное отделение Общероссийского народного фронта поступило 199 обращений о незаконной мобилизации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила глава регионального исполкома ОНФ Елена Коновалова.

Наталья Диева Военные

В основном в центр содействия гражданам, ошибочно призванным на службу, обращаются матери и жены, считающие, что их мужчин мобилизовали по ошибке. Они пишут, звонят и приходят в штаб лично.

«Обращаются и жители Костромы, и люди из районов. В основном это мамы и жены. Мы занимаемся тем, что направляем их в компетентные органы, которые могут проверить вопрос законности в том или ином случае», — сказала Коновалова.

Ответить на вопрос об основных претензиях граждан общественники затруднились, пообещав проанализировать данные и дать ответ в ближайшее время.

Напомним, ранее домой вернули боле 50 ошибочно мобилизованных жителей Костромской области. На оперативном совещании в администрации региона военный комиссар региона Алексей Новиков указал, что основная часть ошибок происходят из-за того, что долгое время люди не давали военкоматам информацию об изменении семейного положения, состояния здоровья, смене места жительства и работы.

Отметим, что центры содействия гражданам, ошибочно призванным на службу, действуют на базе всех региональных отделений ОНФ России. В Костроме обращения принимаются по адресу улица Советская, 47, офис 7, телефону 8(4942) 49-60-27, группах в социальных сетях.