Москва, , 14:07 — REGNUM Западным политикам стоит думать перед тем, как выступать с заявлениями о ситуации вокруг газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Нужно дождаться исследований, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 сентября журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он отметил, что «вопросов очень много». Первый среди них — был ли на газопроводах взрыв.

«Я хочу просто призвать всех подумать, во-первых, что сначала, перед тем, как делать какие-то заявления, нужно всё-таки дождаться момента исследования вот этих вот прорывов», — сказал Песков журналистам.

Какие-то сведения, вероятно, могут предоставить Швеция и Дания. У них много оборудования, которое ведёт мониторинг, добавил он.

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