Копенгаген, 28 сентября, 2022, 21:35 — ИА Регнум. Мы не знаем, кто стоит за взрывами на трёх нитках «Северного потока», вызвавших газовую катастрофу. Могут пройти недели, прежде чем следователи смогут спуститься к газопроводу и детально изучить разрывы. Об этом сегодня, 28 сентября, заявил министр обороны Дании Мортен Бёдсков, сообщает датское информационное агентство DR.

ПАО «Газпром» Схема газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2»

«Произошел очень сильный взрыв, и поэтому потребуется время, прежде чем мы сможем спуститься туда <…> Если вы немного послушаете тех, кто знает, сколько газа находится в трубах и сколько времени проходит, прежде чем давление снизится, то реальность такова, что может пройти неделя или 14 дней, прежде чем в этом районе воцарится мир и вы действительно сможете узнать, что произошло», — сказал министр обороны Дании.

Он также ответил на слухи о том, что американская разведка предупреждала правительство Германии о предстоящих взрывах: правительство Дании уведомлено не было.

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Напомним, 27 сентября произошло резкое падение давления в газопроводах «Северный поток», а позднее сейсмологи Дании и Швеции зафиксировали два сильных сейсмических толчка, похожих на взрывы, в районе маршрутов газопровода у острова Борнхольм.

Как сообщало ИА REGNUM, на севере Германии состоялся митинг в поддержку запуска трубопровода «Северный поток — 2».

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