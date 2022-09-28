Уфа, 28 сентября, 2022, 13:54 — ИА Регнум. 50 заявок от 26 предприятий на компенсацию процентов по кредитам в Башкирии поддержал региональный фонд развития промышленности. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба министерства промышленности, энергетики и инноваций Башкирии.

ИА REGNUM Промышленность

Сообщается, что в республике было выделено 129 млн рублей на компенсацию процентов по кредитам.

«С помощью этой грантовой программы промышленные предприятия региона смогли вернуть до 90% средств, которые они потратили на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств. Фонд поддержал 50 заявок от 26 предприятий», — сообщает пресс-служба.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что из бюджета Башкирии в 2022 году запланировано предоставление 160 видов субсидий.

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