Москва, 28 сентября, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался об обмене пленными с бывшей УССР, самое главное — освободить максимальное количество бойцов, а пленные противника, даже после обмена, если они совершили преступления и состояли в террористических организациях, должны ответить по закону, передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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«Во-первых, наша задача максимальное количество ребят освободить из плена. В сравнении с тем количеством, которое находится на территории ДНР, ЛНР, других областей, которые для себя приняли решение быть в составе России, [киевских] военнопленных, наших значительно меньше. Не просто в разы, а где-то, наверное, в десятки», — сказал Володин.

Говоря о тех пленных ВСУ, которые совершили преступление и состояли в террористической организации, Володин заверил, что они будут отвечать — «в любом случае, на территории какой страны он бы не находился, даже если его (такого пленного) обменять».

«Давайте не будем тоже спекулировать на этом. Вызволили солдат, молодцы! Пришлось обменять на азовцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ), значит, этот азовец (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должен быть экстрадирован уже с территории другого государства, чтобы он все равно ответил перед законом. Вот как мы должны ставить с вами цели. И достигать их», — сказал парламентарий.

«Что касается, на кого (обменивать). Если мы исходим из того, что главное — освободить наших солдат и офицеров из плена, все остальное — вторично. Но с одним «но». Те, кто совершал преступление, они должны ответить по закону? Да», — рассуждает спикер Госдумы.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обмена пленными с киевским режимом были освобождены 56 человек, из них 55 — это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные — военнослужащие ВС РФ. Киеву переданы 215 человек. Он также отметил, что 56-й обменянный — это политик Виктор Медведчук.