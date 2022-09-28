Москва, 28 сентября, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Попытка наступления киевских боевиков на город Красный Лиман в Донецкой Народной Республике (ДНР) провалилась, бандеровцы потеряли более 70 человек убитыми. Об этом 28 сентября говорится в сводке Минобороны России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«В результате провала наступления [киевской] группировки войск на Краснолиманском направлении потери 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ составили более 70 человек убитыми, четыре танка, шесть боевых машин пехоты и три бронеавтомобиля», — указывается в сообщении.

Кроме этого отмечается, что также Воздушно-космические силы (ВКС) РФ поразили пункты временной дислокации тактической группы «Чайка» из состава 36-й бригады морской пехоты ВСУ на острове Хортица, а также 56-й мотопехотной бригады киевских нацистов в районе Запорожья, ликвидировав более 100 военнослужащих и 20 единиц военной техники.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России сообщили, что истребительная авиация ВКС РФ сбила в небе над Харьковской областью самолёт Су-24 киевских нацистов.