Кишинёв, 28 сентября, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Новый тариф на водоснабжение в Кишинёве составит 407 леев (1,2 тыс. рублей) за кубометр, что выше предыдущего значения на 202%. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЖКХ

Сообщается, что новая цена на воду будет действовать с 1 октября. С этого дня для жителей столицы также на 32% поднимают тариф на отопление. Он составит 2854 лея (8,5 тыс. рублей) за 1Гкал без учёта НДС.

Ранее в Молдавии объявили о повышении на 27% тарифа за газоснабжение. За кубометр придётся платить по 29,27 лея (около 90 рублей).

Напомним, цена, по которой Молдавия приобретает газ в России, является одной из наиболее высоких в Восточной Европе. Это влечёт повышение цен в разных отраслях страны. Руководство республики отказывается вести переговоры с Россией о снижении цены, несмотря на успешный опыт предыдущих властей.